Adana’da kız meselesinden çıkan husumet, cinayetle bitti

Yüzlerine maske takan Ali B., Y.B., Ö.A. ve M.Ç., aralarında kız meselesinden husumet bulunan Hüseyin Can D., İsmail D. ve İbrahim D.’nin evini silahlarla basıp 1’i kadın, 3 kişiyi ağır yaraladı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde, 3 Eylül Cuma günü saat 18.30 sıralarında Ali B. (24), kardeşi Y.B. (17) ile akrabaları Ö.A. (17) ve M.Ç. (17), yanlarına aldıkları silahlarla aralarında kız meselesinden dolayı husumet bulunan Hüseyin Can D. (24) ile ağabeyleri İsmail D. (36) ve İbrahim D.’nin (40) evini bastı.

Yüzlerini maske ile gizleyen Y.B. otomatik tabancayla, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı.

İsmail D., Hüseyin D., İbrahim Can D. ile o sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. (51) kurşunların isabet etmesi ile yaralandı.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Saldırının ardından Y.B. ile Ali B., havaya ateş açarak geldikleri motosikletlerle bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsmail D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılarının durumlarının da ağır olduğu belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HUSUMET DEDİKODUYLA BAŞLADI

İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin Hüseyin D.’nin, saldırganlardan Ali B. ile Y.B.’nin ağabeyi Ahmet B.’nin (26) dini nikahlı eşi Nazlı A. ile daha önceden sevgili olması ve bu konuda mahallede dedikodu çıkarması nedeniyle başladığı öne sürüldü.

AİLE BÜYÜKLERİ BARIŞ SAĞLADI

Hüseyin D. ile Ahmet B.’nin bu nedenle kavga ettiği, aile büyüklerinin araya girmesiyle barış sağlandığı öğrenildi.

Ancak Hüseyin D.’nin ağabeyi İsmail D.’nin, iki yıl önce Ali ile ağabeyi Ahmet B.’yi tabancayla yaraladığı, gözaltına alınıp tutuklandığı, iki aile arasında yeniden husumetin başladığı, Ahmet B.’nin kardeşlerinin de geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığını öğrendikleri İsmail D.’nin evine gittikleri belirtildi.

Şüphelilerden Y.B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

“SİLAH ÇIKARACAĞINI ZANNEDİP ATEŞ AÇTIK”

Y.B.’nin ifadesinde, “Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail D. bize ‘Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan’ diye bağırıp, küfretti. Sonra İsmail D., elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık.” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.