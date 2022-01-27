Adana'da kızını kaybeden annenin feryadı kamerada

14 yaşındaki Gamze, annesinin bir kebapçıya girdiği sırada ortadan kayboldu. Kızını kaybeden annenin tepkileri yürekleri dağladı.

Adana'da yaşayan Meral Mut, 14 yaşındaki kızı Gamze ile yemek yemek için Atatürk Caddesi Reşatbey Mahallesi'ne geldi.

Kızının kebapçıdan dürüm istediği anne, döndüğünde Gamze'yi bıraktığı yerde bulamadı.

KAYBOLDUĞU YERDE FERYAT ETTİ

Bunun üzerine anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan zaman geçmesine rağmen kızı bulunamyan anne, olay yerine gelip gözyaşlarına boğuldu. Bu durumu gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kadını sakinleştirip polis merkezine götürmek istedi.

Adana’da kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı

"UYUŞTURUCU SATIP İÇENLER KAÇIRDI"

Acılı anne ise “Onu uyuşturucu satıp içenler kaçırdı. Ben çocuğumu bırakmam, bir yere de gidemem. Ben onu burada bıraktım, başka yere gitmem burada bekleyeceğim. Siz gidin bakın, ben burada bekleyeceğim. Gamze hadi gel beni bırakma. O beni bırakmaz zorla götürdüler. Yemekte yemedi, ben ona şuradan dürüm alacaktım. Gamze’yi burada bekleyin sakın bırakmayın.” diyerek ağlamaya devam etti.

Güçlükle sakinleştirilen kadın, polis merkezine götürüldü. Ekipler, Gamze'yi bulmak içni çalışmalarını sürdürüyor.