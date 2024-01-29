Adana'da klima ünitesi çalan hırsız kilometrelerce sırtında taşıdı: Tutuklandı İş yerine ait klimayı hedef alan hırsız, yanındaki malzemelerle sökerek kayıplara karıştı. Kısa sürede yakalanan şahıs, emniyetteki ifadesinde, "Şeytana uydum" diyerek kendisini savundu.

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İHA

Adana'da hırsızlık olayı yaşandı.

Seyhan ilçesinde Selim T. isimli bir şahıs, bölgedeki iş yerinin önünde bulunan klima ünitesini gözüne kestirdi.

Harekete geçen hırsız, yanında getirdiği çuvaldan malzemeleri çıkartıp klimanın ünitesini bulunduğu yerden söktü.

3 kilometre boyunca sırtında taşıdı

Selim T. klima ünitesini sırtına alarak bölgeden ayrıldı.

Yaklaşık 3 kilometre boyunca klima ünitesi sırtında olan Selim T. dinlene dinlene evine giderken, bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Ekipler harekete geçti

Sabah saatlerinde iş yerine gelen Ahmet B., klima ünitesinin olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için iş yerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını izledi.

"Şeytana uydum" savunması

İzlenen kameralar sonucunda polis çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Selim T.’nin klima ünitesini çaldığını tespit etti.

Evine yapılan baskında yakalanan Selim T. emniyetteki ifadesinde, "Sokakta yürürken, klima ünitesini görünce şeytana uydum. Üniteyi tanımadığım birine 400 liraya sattım." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)