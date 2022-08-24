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    Adana'da komşusunu katleden şahıstan kan donduran ifade

    Seyhan ilçesinde "evimde hırsız var" diye bağıran komşusunun sesinden rahatsız olan şahıs, kurşun yağdırdı. Komşusunun ölümüne neden olan katil zanlısı, "Bana ne öldüyse" dedi.
    • 24.08.2022 - 10:14
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    Adana'da komşusunu katleden şahıstan kan donduran ifade

    Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı.

    22 Ağustos günü yaşanan olayda, 55 yaşındaki Yılmaz Spucu, "Evinde hırsız var" diye bağırmaya başladı.

    Bunun üzerine aynı sokaktaki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Gençler, Sucu’ya tepki gösterince tartışma çıktı.

    Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.

    Çay ocağında kurşun yağdırdı

    Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Gençler, tartıştığı Sucu’nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Sucu, göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

    Adana da komşusunu katleden şahıstan kan donduran ifade #1

    Kaçarken gördüğü husumetlisini de dövdü

    Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince Güven'i tabancanın kabzasıyla darbetti.

    Güven'i başından hafif yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı.

    Kurşunlanan yaralı hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

    Adana da komşusunu katleden şahıstan kan donduran ifade #2

    "Bağırmaya başladı, rahatsız oldum"

    Polisin operasyonuyla gözaltına alınan Mehmet Gençler, emniyete götürüldü. Gençler emniyetteki ifadesinde, "Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum. Dışarı çıktığımda bana küfretti. Ben de tabancayla vurdum" dedi.

    "Bana ne öldüyse, hak eden ölmüştür"

    Adliyeye sevk edilen Gençler, sağlık kontrolünün ardından çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse. Hak eden ölmüştür" diye konuştu.

    Mehmet Gençler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da komşusunu katleden şahıstan kan donduran ifade #3

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