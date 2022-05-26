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    Adana'da motosiklet hırsızı sevgililer yakayı ele verdi

    Adana'da 3 motosikleti düz kontakla çalıştırıp çalan Abdullah Ç. (32) ile gözcülük yapan sevgilisi Burcu P. (27) yakalanıp, tutuklandı.
    • 26.05.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 12:49
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    Adana'da motosiklet hırsızı sevgililer yakayı ele verdi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda 3 motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

    Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin park halindeki motosikletleri düz kontak yapıp çalıştırdıktan sonra çaldığını, yanındaki kadın şüphelinin gözcülük yaptığını tespit etti.

    Birinin 17 diğerinin de 7 suç kaydı bulunuyor

    Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ekipler, şüphelilerin, çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan Abdullah Ç. ile gözcülük yapan sevgilisi 7 suç kaydı bulunan Burcu P. olduğunu belirledi.

    İki şüpheli, adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evde ve bahçedeki aramalarda ise motosikletler bulunamadı.

    "Sevgilim motosikletleri götürüp satıyordu, paraları da paylaşıyorduk"

    Emniyete götürülen şüphelilerden Burcu P. ifadesinde, "Paraya ihtiyacımız vardı, çaldık. Sevgilim motosikletleri götürüp satıyordu. Paraları da paylaşıyorduk." dedi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Ç. ile Burcu P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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