Adana'da oto tamircilerin taşlama makinesi kavgası

Kadir Ş., taşlama makinesini izinsiz aldığı ve çırağını dövdüğü Ahmet T. ile tartıştı. Kuzenlerin de karıştığı olay, kısa sürede yerini kavgaya bırakınca ortalık bir anda karıştı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'ndeki Mücahitler Caddesi’nde oto tamircisi Kadir Ş., taşlama makinesi istemek için iş yerinin karşısındaki meslektaşı Ahmet T.’nin yanına gitti.

Ahmet T.’nin çırağı A.Y.Ö., ustasına sormadan makineyi veremeyeceğini söyledi.

Kadir Ş. ise sormasına gerek olmadığını söyleyip taşlama makinesini aldıktan sonra iş yerine geri döndü.

Çırak dövüldü

Bir süre sonra Kadir Ş.’nin iş yerine giden A.Y.Ö., makineyi geri vermelerini söyleyince oto tamircileri tarafından dövüldü.

"Bunlara ders vermemiz gerekiyor"

Çırağının dövüldüğünü öğrenen Ahmet T., kuzeni Zeki T.’yi telefonla arayıp, "Bunlara bir ders vermemiz gerekiyor." diyerek yanına çağırdı.

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Zeki T. ile Yılmaz A. kaçtı

Zeki T. de arkadaşları Yılmaz A. ve Zübeyir A.’yı yanına alıp, Kadir Ş.’nin oto tamirhanesine gitti.

Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Kadir Ş.’nin yanında çalışan Mustafa K., darbedildi.

Dudağı camla kesilen Mustafa K., tabancayla havaya ateş açtı. Zeki T. ile Yılmaz A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motorize yunus ekiplerinin "Teslim ol" çağrısına uymayan şüphelilerden Zeki T. ile Yılmaz A., tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra ara sokağa kaçarak izini kaybettirdi.

Zeki T. ile Yılmaz A. tutuklandı

İlk müdahalesi yapılan Mustafa K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken kavgaya karışan Ahmet T. ve Zübeyir A., gözaltına alındı.

DHA'Nın haberine göre; öte yandan Zeki T. ile Yılmaz A. ise bir evin çatısında saklanırken yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kadir Ş. ile darbedilen Mustafa K.'nin ifadesine başvururken, diğer şüpheliler ise emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeki T. ile Yılmaz A., tutuklanırken Ahmet T. ve Zübeyir A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





























