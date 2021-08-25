Euro
9.8988
0.06%
Dolar
8.4154
0.22%
Altın
487.19
0.09%
Borsa
1.466
0.45%
Bitcoin
406.880
-2.89%
EXEN Coin
27.48
1.51%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Adana'da otomobil uçuruma düştü: 3 ölü

    Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 200 metrelik uçuruma düştüğü kazada dede, babaanne ve torun hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 01:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da otomobil uçuruma düştü: 3 ölü

    Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kalkumaç ve Akkaya mahallelerinin arasından geçen Tilki Deresi yakınında, Mehmet Ali Atalay yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma devrildi.

    3 KİŞİ HAYATLARINI KAYBETTİ

    Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin araçtan çıkarttığı sürücü Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay'ın öldüğü belirlendi. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morga kaldırıldı.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da otomobil uçuruma düştü: 3 ölü #1

    Adana da otomobil uçuruma düştü: 3 ölü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir