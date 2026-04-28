Kırıkkale'de denetimden kaçan ehliyetsiz sürücü drone'dan kaçamadı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde drone destekli trafik uygulaması yaptı.

Uygulama sırasında trafik ekiplerini fark eden bir sürücü, aracını yol kenarındaki büfenin önüne park etti. Araçtan inen sürücü, denetimin bitmesini beklemek için yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

GERİ GELDİĞİNDE EKİPLERİ KARŞISINDA BULDU

Sürücünün bu hareketleri, polis drone'unun kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Bir süre çevrede dolaşan sürücü, drone'la takip edildiğinden habersiz şekilde aracının yanına geri döndüğünde karşısında trafik ekiplerini buldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 40 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.