Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı beldesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.
4 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Besni ve Gölbaşı'ndaki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
