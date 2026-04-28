İstanbul'da yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde silahlar patladı.

Bahçeşehir Mahallesi 2. Kısım Kamelya Sokak üzerinde aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

Olayda iki kişinin yaralandığı belirtildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Fahri Ç. isimli şahsın koşarak olay yerine geldiği, burada kendisine pusu kuran kişileri fark ettiği ve belindeki silahı çıkararak ateş açtığı anlar yer aldı.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan olay sonrası kaçan Fahri Ç.’nin Tekirdağ yolu üzerinde polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Şahsın üzerinde yapılan aramada silah ve mermiler ele geçirildi.