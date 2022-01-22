Adana'da poğaça almaya giderken öldürüldü, katili henüz bulunamadı

Fırına poğaça almaya giderken tabancayla vurularak öldüren gencin, katili ve onun yanındaki husumetlisi ile birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Gencin katilini arama çalışmaları sürüyor.

Poğaça almak için Adana’nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki fırına giden Mücahit Toraman (25), husumetlisi Rıfat Özay (26) ile arkadaşları Gökhan Özdemir (40) ve Tarık Baydar ile karşılaştı.

12 Ocak günü saat 08.30 sıralarında otomobilden inen Özay ile Toraman arasında tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURULDU

Tartışma, kavgaya dönüşünce Özay belindeki tabancayı çıkarıp, Toraman’a ateş etti.

Toraman da tabancayla karşılık verince Özay’ın arkadaşı Gökhan Özdemir de silahla ateş açtı.

Toraman, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Daha sonra yeniden olay yerine dönen şüpheliler, otomobille Toraman’ı bir özel hastaneye bırakıp ayrıldı.

Ameliyata alınan Mücahit Toraman, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi.

ASIL HUSUMETLİSİ BULUNAMADI

Ekipler, operasyonla Gökhan Özdemir ve Tarık Baydar ile saklanmalarına yardımcı olan Arif Ö.'yü gözaltına aldı.

Rıfat Özay ise bulunamadı.

“ORTAMI YATIŞTIRMAK İSTEDİM”

Emniyete götürülen şüphelilerden Gökhan Özdemir ifadesinde, “Rıfat araçtan indi ve Mücahit ile tartışmaya başladılar. Sonra birbirlerine tabancayla ateş açtılar. Ben de ortamı yatıştırmak için araçtan indim. Mücahit ateş etmeye devam edince, kendimi korumak için ben de sıktım. Otomobile binip kaçtık. Aracı ara sokağa park edip, geri döndük. Mücahit'i olay yerine geldiği kendi otomobiline alıp, hastaneye bırakıp tekrar kaçtık.” dedi.

KATİLİYLE YAN YANA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Özdemir ile Tarık Baydar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Arif Ö. ise 10 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Bu arada, Mücahit Toraman’ın, katiliyle yan yana olduğu fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğrafta Toraman'ın, husumetlisi Rıfat Özay ve katili Gökhan Özdemir ile aynı masada oturduğu ve yemek yediği görüldü.

Fotoğrafta maktul ile husumetlisi ve katilinin, gülerek poz verdiği yer aldı.

Rıfat Özay'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.