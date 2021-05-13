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    Adana'da polisten kaçan şüpheli, kaza yapınca yakalandı

    devriye görevindeki polis ekibini görünce kaçmak isteyen sürücü paniğe kapılıp otomobiliyle polis aracına çarpınca gözaltına alındı. Şahsın aracından ruhsatsız tabanca ve av tüfeği çıktı.
    • DHA
    • 13.05.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 15:31
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    Adana'da polisten kaçan şüpheli, kaza yapınca yakalandı

    Saat 07.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibini gören 01 ADJ 834 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmak istedi.

    Dar sokakta manevra yapmaya çalışan sürücü, polis aracına çarptı. Otomobildeki 3 kişi, aracı bırakıp, kaçmaya başladı.

    Şüphelilerden biri yakalanırken, diğer ikisi ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

    RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANDI

    Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şüpheli, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Otomobilde arama yapan polisler, aracın ön tarafında atışa hazır ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Adana da polisten kaçan şüpheli, kaza yapınca yakalandı #1

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Silahların, dün akşam yakın bir noktada gerçekleştirilen ve Necmettin E.'nin başından vurularak ağır yaralanmasına neden olan saldırıda kullanılmış olabileceği üzerinde duran ekipler, kriminal inceleme için tabanca ve av tüfeğine el koyarak emniyete götürdü.

    İki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da polisten kaçan şüpheli, kaza yapınca yakalandı #2

    Adana da polisten kaçan şüpheli, kaza yapınca yakalandı #3

    Adana da polisten kaçan şüpheli, kaza yapınca yakalandı #4

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