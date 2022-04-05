Petrol
109.32
1.66%
Euro
16.15
0.23%
Dolar
14.71
0.21%
Altın
913.98
0.16%
Borsa
2311
0.00%
Bitcoin
688.183
1.05%
BTXN Coin
33.79
-4.03%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Adana'da rögar kapağı çalan hurdacılara ceza

    Ceyhan'da çalınan rögar kapaklarıyla ilgili denetim başlatan ekipler, hurdacılara operasyon düzenledi. Kapakları çalan hurdacılara idari işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da rögar kapağı çalan hurdacılara ceza

    Birçok kentte, satılması halinde gelir elde edilen rögar kapakları çalınmaya başlandı.

    Adana, rögar kapaklarının çalındığı illerin başında geldi.

    Ceyhan'da kaymakamlık, rögar kapaklarının çalınmasıyla ilgili ekip oluşturdu.

    HURDA ALIM SATIMI YAPANLAR DENETLENDİ

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kanunen suç olmasının, kamunun ve vatandaşların malına zarar vermesinin ve toplumda tepkilere yol açmasının yanında, vatandaşa sunulan hizmetlerin de aksamasına sebep olan metal ve kablo hırsızlıkları ile mücadele kapsamında hurda alım satımı yapan tüm yerler ve şahıslar oluşturulan ekip tarafından denetlendi.

    HURDACIYA İŞLEM BAŞLATILDI

    Zabıta, maliye ve emniyet ekipleri tarafından koordineli bir şekilde hurdacılara yönelik yapılan denetimlerde,13 hurdacı kontrol edildi. 6 hurdacının ruhsatsız bir şekilde ikametlerinde hurda malzeme satışı yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından gerekli tutanak tanzim edilerek mühürlendi.

    Hurdacılık yapan bir şahsın evinin bahçesinde ASKİ'ye ait olduğu tespit edilen rögar kapakları bulundu. Şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

    Denetimlerin ilçe genelinde periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi.

    Adana da rögar kapağı çalan hurdacılara ceza #1


    İlginizi Çekebilir

    Greyder 5 Nisan
    Advertorial

    Greyder 5 Nisan

    Kocaeli'de bariyerlere saplanan şahıs yara almadan kurtuldu
    3. Sayfa

    Kocaeli'de bariyerlere saplanan şahıs yara almadan kurtuldu

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir