Adana'da sağanak ve fırtına hayatı kabusa çevirdi Adana'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar göle döndü.

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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana için uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarıların ardından saat 13.00 sıralarında kentte sağanak ve fırtına etkili oldu. Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Araçlar sular altında kaldı

Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı.

Otoyolda trafik durdu. Su basan yollara, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)