Donald Trump'tan abluka açıklaması: Boğuluyorlar ve daha da kötüleşecek

Savaşta çözülemeyen düğüm...

ABD ile İran arasındaki çatışmada ateşkes süreci devam ederken müzakereler konusunda gerekli adımlar bir türlü atılamıyor.

Washington'un, Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası tarafların yeniden bir araya gelmesinin önünde bir numaralı engel olarak duruyor.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Başkan Trump, ABD merkezli yayın organı Axios'a konuştu.

"BOMBARDIMANDAN DAHA ETKİLİ"

Trump, devam eden ablukaya ilişkin "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili.

Şu an boğuluyorlar ve durum onlar için daha da kötü olacak" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMALARINI İSTEMİYORUM"

Kalıcı bir anlaşma olana kadar kararından dönmeyeceği vurgulayan ABD Başkanı, "Onlar ablukayı sürdürmemi istemiyorlar.

Ben ablukayı kaldırmak istemiyorum, çünkü onların nükleer silaha sahip olmalarını istemiyorum." dedi.