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    Adana’da, sosyal medyada uyuşturucuya özendirenlere operasyon

    Sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşımlarda bulunan ve ele geçirilen narkotik madde paketlerinde parmak izleri tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 09:43
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    Adana’da, sosyal medyada uyuşturucuya özendirenlere operasyon

    Adana’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü narkotik soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşımlarda bulunan ve ele geçirilen narkotik madde paketlerinde parmak izin tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU DÜZENLENDİ

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da, sosyal medyada uyuşturucuya özendirenlere operasyon VİDEO

    Adana’da, sosyal medyada uyuşturucuya özendirenlere operasyon #1

    Adana’da, sosyal medyada uyuşturucuya özendirenlere operasyon #2

    Adana’da, sosyal medyada uyuşturucuya özendirenlere operasyon #3

    Adana’da, sosyal medyada uyuşturucuya özendirenlere operasyon #4

    Adana’da, sosyal medyada uyuşturucuya özendirenlere operasyon #5

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