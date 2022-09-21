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    Adana’da tır pikaba arkadan çarptı: 2 ölü

    Tırın arkadan çarptığı pikaptaki 34 yaşındaki bir kadın ve ismi öğrenilemeyen bir erkek hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kadının hamile olduğu öğrenildi.
    • 21.09.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 10:03
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    Adana’da tır pikaba arkadan çarptı: 2 ölü

    Adana’nın Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde seyir halinde olan K.A. yönetimindeki tır, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ND 810 plakalı pikaba sol arka tarafından çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle sürüklendi

    Çarpmanın etkisiyle pikap, sol şeride doğru sürüklendi.

    Tır sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Doktorların müdahalesi yetmedi

    Pikapta ağır yaralanan Elif Mura (34) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Ağır yaralı iki kişi, kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Adana’da tır pikaba arkadan çarptı: 2 ölü #1

    Hamileydi

    Hayatını kaybeden Mura'nın hamile olduğu tespit edildi.

    DHA’nın haberine göre tır sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana’da tır pikaba arkadan çarptı: 2 ölü #2

    Adana’da tır pikaba arkadan çarptı: 2 ölü #3


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