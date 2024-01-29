Adana'da Tofaş marka otomobil ile midibüs birbirine girdi Adana’da kırmızı ışıkta geçen Tofaş marka otomobile yolcu midibüsü çarptı. Kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

İHA

Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde Temel Arkan, kullandığı 01 FZ 107 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile kırmızı ışıktı geçti.

Bu sırada yol hakkı kendinde olan Erhan G., kullandığı 01 M 0538 plakalı midibüs ile otomobile çarptı.

Hurdaya döndü

Çarpışmanın etkisiyle Temel Arkan’ın kullandığı Tofaş marka otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Temel Arkan ve Seray Arkan’ı kurtardı.

9 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Temel ve Seray Arkan’ın yanı sıra yolcu midibüsündeki 7 yaralı da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Seray Arkan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)