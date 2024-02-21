DHA
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı tırı, uygulama noktasında durdurdu.
Şoför İlyas B.'nin indirildiği araçta, narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk', tırın dorsesinde yüklü suntalara tepki verdi.
"100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi"
Detaylı aramada; suntaların arasına gizlenmiş çantalarda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan İlyas B., emniyetteki ifadesinde; araçtaki uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından İlyas B., tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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