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    Adana'da uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçakladı

    Suriye uyruklu Abdullah D., uyuduğu sırada daha önce tartıştığı kendisi gibi Suriye uyruklu Hüseyin isimli ev arkadaşı tarafından başından, kolundan, bacağından ve karnından bıçaklandı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 04:42
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    Adana'da uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçakladı

    Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kendisi gibi Suriye uyruklu 3 kişiyle aynı evde yaşayan Abdullah Debo, iddiaya göre soyadı henüz öğrenilemeyen Hüseyin isimli ev arkadaşı ile akşam saatlerinde kavga etti. Diğer ev arkadaşlarının araya girmesiyle taraflar sakinleşti.

    UYUDUĞU SIRADA DEFALARCA BIÇAKLANDI

    Yatağına geçerek uyuyan Debo, gece ev arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Başından, karnından, kolundan ve bacağından defalarca bıçaklanan Debo, ağır yaralandı. Debo, yatağında kanlar içinde kalırken, şüpheli ev arkadaşı ise kaçtı.

    Adana da uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçakladı #1

    YARALININ DURUMU AĞIR

    Diğer 2 ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Debo, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Debo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Öte yandan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçakladı #2

    Adana da uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçakladı #3

    Adana da uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçakladı #4

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