Adana'da YPG'li terörist yakalandı

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'ten kaçarak geldiği Adana'ya saman nakliyatı yaptığı tespit edilen YPG’li terörist, tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsa Musa İbrahim (25) isimli YPG’li teröristin Adana’da olduğunu belirledi.

YPG'NİN UYUYAN HÜCRESİ

Zanlının, 2015 yılında Suriye’de iç savaştan kaçıp Adana’ya kaçak yollarla gelip, saman nakliyatçılığı yaptığı daha sonra ise Rasulayn’ın kontrolünün YPG’ye geçmesi üzerine tekrar kaçak yollardan Rasulayn’a geçtiği ortaya çıktı.

İbrahim'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn’ı alması üzerine kaçak yollardan 2019 yılında yeniden Adana’ya geldiği, YPG’nin uyuyan hücresi olarak burada yine saman nakliyatı işi yaptığı tespit edildi.

Adana’da yakalanan YPG’li terörist

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Polis, bu tespitlerin ardından zanlının Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde yaşadığı yeri belirleyerek operasyon düzenledi. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.