Adana'daki ekmek sırası kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü

Ekmek sırası bekledikleri sırada 16 yaşındaki gencin 'ters baktığını' iddia ettiği 13 yaşındaki Boran Özdemir, çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı. Küçük çocuk, hayatını kaybetti.

1 Eylül sabahı Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde 13 yaşındaki Boran Özdemir, mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi.

Sırada bekleyen 16 yaşındaki Ö.T.'nin, hemen arkasındaki Özdemir'e "Neden ters ters bakıyorsun?" demesi üzerine 2 çocuk arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.’nin sesini duyan N.T., evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi.

KÜÇÜK ÇOCUK KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Çıkan arbedede N.T., Özdemir’i göğsünden bıçakladı. Özdemir, kanlar içinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. de olay yerinden kaçtı.

YAŞAM MÜCADELESİ 3 GÜN SÜRDÜ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Boran Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül’de hayatını kaybetti.

"NEDEN TERS TERS BAKIYORSUN"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri de N.T. ile ağabeyi Ö.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu Mahallesi’ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.’yi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., “Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünde beklerken bana yan bakınca ‘Neden ters ters bakıyorsun?’ dedim. Kavga çıktı." dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

N.T. ise Boran Özdemir'i öldürmek istemediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.