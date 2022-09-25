Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, eninde sonunda yapılacak

Kanal İstanbul'un dedikodu siyasetine alet edilecek bir konu olmadığını belirten Bakan Karaismailoğlu, projenin eninde sonunda yapılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabah gazetesine Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin genel bütçeye yük olmadan yapılmaya çalışıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, eninde sonunda hayata geçeceğini, projeye karşı çıkanların ise Marmara Denizi’ne alternatif bir su yolu yapımına duyulan ihtiyacı bir gün anlayacağını söyledi.

Projenin dedikodu siyasetine alet edilecek bir konu olmadığının altını çizen Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinde gelinen noktayı şu şekilde yanıtladı:

“Kanal İstanbul'da Sazlıdere Köprüsü'nün yapımına başlandı. Yollar ve tren hatları yapılıyor. Bu, dünyanın en önemli projelerden biri. Uzun soluklu bir iş. İmar planları yapıldı.

“Proje eninde sonunda hayata geçecek.”

Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla… 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak. Burayı genel bütçeye yük olmadan yapmak istiyoruz. Proje eninde sonunda hayata geçecek. Bu bir ihtiyaç. Şu anda dünya ticaret hacmi 12 milyar ton. Rakam 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bu yüklerin yüzde 90'ı denizden taşınıyor. Şu anda Boğaz'dan 40 bin gemi geçiyor. Yarın gemi sayısı 60-70 bine çıkarsa Boğaz'dan geçmesi mümkün olmaz. O zaman ne olacak? Marmara Denizi gemi havuzuna dönüşür.





“İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde lojistik liman yapacağız”

Dolayısıyla alternatif bir su yolu planlanması gerekiyor. Bugün olmasa da yarın buna karşı çıkanlar durumu anlayacak. Kanalın doğu kısmında, İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde lojistik liman yapacağız. Bugün gidin bakın, Ambarlı Limanı artık yoğunluğu kaldıramayacak vaziyette…





“Dedikodu siyasetine alet edilecek bir mesele değil…”

Dolayısıyla Kanal İstanbul teknik bir konu, bir dünya vizyonundan bahsediyoruz. Dedikodu siyasetine alet edilecek bir mesele değil… Bir de gemi trafiği azaldığında birçok organizasyon yapma imkânı da olacak. 'Boğaz'da yüzme, yelken yarışı yapalım' diye birçok teklif geliyor. Hiçbirisini yapamıyoruz. Geçen gün balıkçılarla bir araya geldim. Ekim ayının ortasında balık sürüsü geçiyormuş… Onlar da o gün Boğaz'da balık tutmak istediklerini ancak gemi trafiği nedeniyle tekneye çıkamadıklarını anlattılar. Bunu planlayacağız. Ekimin ortasında balıkların göç ettiği gün gemi trafiğine kapatıp 'Balık Festivali' yapmayı planlıyoruz.”





Altyapı firmalarından teklif

“Kanal İstanbul'un yapımı için teklif var mı?” sorusunda Bakan Karaismailoğlu, “Hollanda, Çin, Rusya, Danimarka, Belçika gibi dünyanın birçok ülkesindeki altyapı firmalarından teklif geliyor. Kanal İstanbul'u 'Biz yapalım' diyorlar.” yanıtını verdi.