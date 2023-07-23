Adıyaman'da madde bağımlısı şahıs, annesi ile kardeşini dövüp, 4 kediyi öldürdü 26 yaşındaki uyuşturucu madde bağımlısı şahıs; para istediği annesi ile kardeşini dövüp, evde bulunan 4 kediyi bıçakla öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

DHA

Uyuşturucu madde bağımlısı olan 26 yaşındaki Ahmet K.’nin annesi ile kardeşini darp ve tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı bulunuyordu.

Cuma sabahı Adıyaman’ın Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi'ndeki eve kararı ihlal ederek giren Ahmet K., para istediği annesi ile tartıştı.

Annesi ile kardeşini dövdü, 4 kediyi öldürdü

Ahmet K., bu talebine olumsuz yanıt veren annesi Emine ve 17 yaşındaki kardeşi M.K.'yi dövdü.

Ahmet K., daha sonra evde beslenen 4 kediyi bıçaklayarak öldürdü.

Gözaltına alındı

Kavga sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, Ahmet K.’yi gözaltına aldı.

Darbedilen 52 yaşındaki anne ve oğlu ise hastaneye götürüldü, ayakta tedavi edildi.

'Pişmanım'

Emniyette yapılan sorgulamasında ailesi ile tartıştığını, annesinin kendisini evden kovması üzerine kendisini kaybettiğini öne süren Ahmet K., pişman olduğunu söyledi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K., nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet' ve 'hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.