Adıyaman'da yağma ve hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı Adıyaman’da yağma ve hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İHA Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'nde yaşı küçük şahıslardan 1 adet güneş gözlüğü ve 100 lira paranın zorla alınması olayına karışan ve ardından ikametten 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirilen S.Y., B.N.Y. ve Y.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslardan B.N.Y.'nin üzerinde 5 adet tam altın, 4 adet yarım altın, 1 adet gram altın, 1 çift altın küpe, 1 adet gümüş küpe, 1 adet altın küpe, 1 adet altın kolye, 1 adet altın bileklik, 4 bin 605 lira para ele geçirildi. Tutuklandılar Şüpheli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.