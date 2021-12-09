Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında ağır yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan 6 öğrenci, "Yavaş git dedik, pazara yetişeceğim dedi ve kaza yaptık" dedi.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde servis aracının kaza yapması sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 6 öğrenci de ağır yaralanmıştı. Yaralanan öğrenciler uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Bazı öğrencilerin yatalak, bazı öğrencilerinde zaman zaman hafızasını kaybettiği kaza sonrası çocuklar dehşet anlarını anlattı.

"YAVAŞ GİT DEDİK, PAZARA YETİŞECEĞİM DEDİ"

Kazada ağır yaralanan ve halen daha yatağa mahkûm olarak yaşayan Hakan Tek, “Servis çok hızlı gidiyordu, 'Yavaş git' dedik, 'Pazara yetişeceğim' dedi. Sonra kaza yaptık. Arabanın hâkimiyetini kaybetti. Sonrasını hatırlamıyorum. Koltuklarda emniyet kemeri yoktu, hiçbirinde. Kaza sonrası arkadaşlarımı kaybedince çok kötü hissettim. Hepsini kaybettik üzüldüm. Önce ailem bir şey demedi, ben ısrar ettim, sonra söylediler.” diye konuştu.

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazada yaralanan öğrenciler, dehşet anlarını anlattı - VİDEO

Başından aldığı darbe ile uzun süre tedavi gören ve halen zaman zaman dikişleri patlayan Damla Duran ise “Hızlı gidiyordu, direksiyon bir anda döndü, şoför gözünü yumdu ağaca çarptık.” dedi.

"İŞİM VAR, SUSUN OTURUN DEDİ"

Kaza sonrası uzun süren tedavi süreci sonrası hastaneden taburcu olan Yağmur Duran, şoförün çık hızlı gittiğini belirterek, “Çok hızlı gidiyordu şoför. Rahmetli Nisa ve Demet ‘yavaş git Adalet amca’ diyordu. O da ‘hayır benim işim var, susun oturun falan’ diyordu.” dedi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Kaza sonrası hafızalarını kaybeden ve yatağa mahkûm olarak yaşayan Rana Nur Eser ve Musa Eser’in annesi Cennet Ezer, iki çocuğunun durumunu gözyaşları içerisinde anlatarak, “Çocukların durumunu görüyorsunuz. Akılları gidip gidip geliyor. Adalet istiyoruz, adalet yerini bulsun.” diye konuştu.

"ÇOCUĞUM KORKUYLA UYANIYOR"

Kazada yaralanan oğlu Hakan Tek’i kucağında taşıyan Fadime Tek, “Çocuğumun her tarafı kırık, 5 sefer ameliyattan çıktı. Sol kolu tutmuyor. Çocuğumu kucağımla indirip, kaldırıyorum. Uyuduğu zaman sürekli kafasını sallaya sallaya uyanıyor psikolojisi bozuk. Korkuyla uyanıyor.” diye konuştu.

Yaralı çocuğu için adalet isteyen Alirıza Duran, “Adaletin yerini bulmasını istiyorum, adalet istiyorum.” dedi.

5 ÖĞRENCİ CAN VERDİ, 6 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olay, İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim tarihinde meydana geldi. Bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula götüren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka minibüs, Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.

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