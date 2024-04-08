Afyonkarahisar’da drift atan sürücüye ceza yağdı Sosyal medyadaki drift görüntüleri üzerine yakalanan sürücüye para cezası uygulandı.

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İHA

Afyonkarahisar’da aracıyla drift atan sürücü, polise takıldı.

Drift atma anları, Güvenevler Mahallesi'nde kayıtlara geçti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki drift görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Polise yakalandı

Güvenevler Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, polis ekiplerinde Demiryalayan Kavşağı'nda yakalandı.

32 bin 233 lira ceza kesildi

Ehliyetine el konulan şahsa 32 bin 233 lira idari para cezası kesilirken, araç ise trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)