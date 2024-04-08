İHA
Afyonkarahisar’da aracıyla drift atan sürücü, polise takıldı.
Drift atma anları, Güvenevler Mahallesi'nde kayıtlara geçti
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki drift görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Polise yakalandı
Güvenevler Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, polis ekiplerinde Demiryalayan Kavşağı'nda yakalandı.
32 bin 233 lira ceza kesildi
Ehliyetine el konulan şahsa 32 bin 233 lira idari para cezası kesilirken, araç ise trafikten men edildi.
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