Afyonkarahisar’da kız kaçırma kavgası: Damat, kayınpederini öldürdü İki aile arasında kız kaçırma yüzünden yaklaşık 1 yıl önce başlayan husumet, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

İHA

Afyonkarahisarlı 21 yaşındaki H.D., yaklaşık 1 yıl önce M.Ç.Ç. ile kaçarak evlendi.

H.D., eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı yaklaşık 3 ay önce babası M.D.’nin (46), evine geri döndü.

İki aile arasında bu nedenle husumet başladı.

Alkol alıp, evin önüne gittiler

Dün gece baba M.D., arkadaşı B.T. (46) ile alkol aldıktan sonra 03 AEM 782 plakalı araçla damadı M.Ç.Ç.’nin İstiklal Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.

Bu sırada damat M.Ç.Ç.’nin babası M.Ç.(44) de, işe gitmek için sokakta servis bekliyordu.

Taraflar karşı karşıya geldi, M.D. ve arkadaşı B.T., iddiaya göre M.Ç.’ye saldırdı.

Ayakkabı çekeceği bile vardı

Kavga seslerini duyarak evden çıkan damat ve kardeşi de kavgaya dahil oldu.

Husumetli aileler, birbirlerine bıçak, sopa ve ayakkabı çekeceği ile saldırdı.

Kavgada M.D. ve B.T. ile karşı taraftan damat M.Ç.Ç., babası M.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. yaralandı.

Polis fenerle delil aradı

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye giden polis, inceleme başlattı.

Ellerinde fenerlerle gece karanlığında delil arayan polis, olayda kullanıldığı tespit edilen 2 bıçak, bir masat, bir ayakkabı çekeceği ve sopa ele geçirdi.

Kayınpeder öldü, damat gözaltına alındı

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan gelinin babası M.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece geç saatlerde yaşamını yitirdi.

M.D.’nin damadı M.Ç.Ç. tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

M.Ç.Ç. de, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.