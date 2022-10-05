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    Afyonkarahisar'da otomobil, ata çarptı

    Sandıklı ilçesinde ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
    • 05.10.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:40
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    Afyonkarahisar'da otomobil, ata çarptı

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Osman S. idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Çakır Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken önüne çıkan ata çarptı.

    4 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K, Ahmet Ş. ve Orhan K. yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sürücünün durumu ağır

    Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Osman S, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan at telef oldu.

    Afyonkarahisar'da otomobil ata çarptı VİDEO

    Afyonkarahisar da otomobil, ata çarptı #1

    Afyonkarahisar da otomobil, ata çarptı #2

    Afyonkarahisar da otomobil, ata çarptı #3


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