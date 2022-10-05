Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Osman S. idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Çakır Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken önüne çıkan ata çarptı.

4 kişi yaralandı

DHA'nın haberine göre kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K, Ahmet Ş. ve Orhan K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün durumu ağır

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Osman S, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan at telef oldu.

Afyonkarahisar'da otomobil ata çarptı VİDEO

