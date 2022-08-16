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- Afyonkarahisar'da yol verme tartışması: Taksici bıçakla dehşet saçtı
Afyonkarahisar'da yol verme tartışması: Taksici bıçakla dehşet saçtı
Otoparkta bulunan ticari taksi ile bir başka araç şoförlerinin yol verme tartışması giderek alevlendi. Aracından bıçağı alan taksi şoförü, diğer sürücüyü bıçakla yaraladı.
- 16.08.2022 - 11:50
Türkiye'de taksici dehşeti yaşanmaya devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Dörtyol mahallesindeki şehirlerarası otogardaki işletmenin otopark bölümünde, 03 T 0190 plakalı ticari taksinin sürücüsü R.Ş. ile 06 TDB 18 plakalı aracın sürücüsü M.V., arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Aracındaki bıçakla, hasmını bıçakladı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, R.Ş., araçtan aldığı bıçakla M.V.’yi karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtı.
Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile kanlar içinden kalan M.V., bölgeye çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırgan, suç aletiyle birlikte yakalandı
Olayın ardından kaçan R.Ş., ise polisin başarılı takibi sonrası Hasan Karaağaç mahallesinde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.