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Afyonkarahisar'da yol verme tartışması: Taksici bıçakla dehşet saçtı

Afyonkarahisar'da yol verme tartışması: Taksici bıçakla dehşet saçtı

Otoparkta bulunan ticari taksi ile bir başka araç şoförlerinin yol verme tartışması giderek alevlendi. Aracından bıçağı alan taksi şoförü, diğer sürücüyü bıçakla yaraladı.