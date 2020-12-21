Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Erdoğan, Güneysu ilçesinde toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Ahmet Erdoğan'ın (73) cenazesi, yakınları tarafından kara yoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

GÜNEYSU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Uçaktan alınarak cenaze aracına konulan Erdoğan'ın cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı.

Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, daha sonra kara yoluyla memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürüldü. Erdoğan, burada toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü ViDEO

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan Ahmet Erdoğan, dün akşam saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.