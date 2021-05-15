Aksaray'da kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ikameti kontrole giden bekçiler ve polisler kaçmaya çalışan alkollü şahsı zor zaptedebildi.

Taşpazar Mahallesi 812 Sokak'ta bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarı alan mahalle ve çarşı bekçileri, ikameti kontrol için gittikleri apartman içerisinde dışarı çıkan Murat B. (29) ile karşılaştı.

KAÇMAK İSTERKEN KAPIYA ÇARPTI

Bekçileri görünce kaçmaya çalışan şahıs binanın kapısındaki cama çarparak bileğinden yaralandı. Şüpheli kaçamadan kıskıvrak yakalanırken bekçilerin elinden kurtulmak için mukavemette bulundu.

Aksaray'da alkollü şahıs, bekçi ve polise zor anlar yaşattı-Video

ÇARPTIBEKÇİYE POLİSE DİRENDİ, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Polis ve bekçilere zor anlar yaşatan Murat B. kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını da tehdit ederek küfürler yağdırdı.

POLİS ARACINDA CAMLARI KAPILARI TEKMELEDİ

Bir türlü sakinleşmeyen alkollü şahıs elleri kelepçelenerek güçlükle polis aracına bindirildi. Murat B. araç içinde de bağırarak kafasını cama vurup ayaklarıyla polis aracının cam ve kapılarını tekmeledi.

Polis ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen Murat B. burada yapılan sağlık kontrolü ve bileğindeki tedavisinin ardından Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kumar ihbarı alınan evde de bir bulguya rastlanmadı.