Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
417.673
-1.31%
EXEN Coin
35.90
-2.17%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Aksaray'da alkollü şahıs, bekçi ve polise zor anlar yaşattı

    Aksaray'da kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ikameti kontrole giden bekçiler ve polisler kaçmaya çalışan alkollü şahsı zor zaptedebildi.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 05:50
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 06:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da alkollü şahıs, bekçi ve polise zor anlar yaşattı

    Taşpazar Mahallesi 812 Sokak'ta bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarı alan mahalle ve çarşı bekçileri, ikameti kontrol için gittikleri apartman içerisinde dışarı çıkan Murat B. (29) ile karşılaştı.

    KAÇMAK İSTERKEN KAPIYA ÇARPTI

    Bekçileri görünce kaçmaya çalışan şahıs binanın kapısındaki cama çarparak bileğinden yaralandı. Şüpheli kaçamadan kıskıvrak yakalanırken bekçilerin elinden kurtulmak için mukavemette bulundu.

    Aksaray'da alkollü şahıs, bekçi ve polise zor anlar yaşattı-Video

    Aksaray da alkollü şahıs, bekçi ve polise zor anlar yaşattı #1

    ÇARPTIBEKÇİYE POLİSE DİRENDİ, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

    Bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Polis ve bekçilere zor anlar yaşatan Murat B. kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını da tehdit ederek küfürler yağdırdı.

    Aksaray da alkollü şahıs, bekçi ve polise zor anlar yaşattı #2

    POLİS ARACINDA CAMLARI KAPILARI TEKMELEDİ

    Bir türlü sakinleşmeyen alkollü şahıs elleri kelepçelenerek güçlükle polis aracına bindirildi. Murat B. araç içinde de bağırarak kafasını cama vurup ayaklarıyla polis aracının cam ve kapılarını tekmeledi.

    Aksaray da alkollü şahıs, bekçi ve polise zor anlar yaşattı #3

    Polis ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen Murat B. burada yapılan sağlık kontrolü ve bileğindeki tedavisinin ardından Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kumar ihbarı alınan evde de bir bulguya rastlanmadı.

    Aksaray da alkollü şahıs, bekçi ve polise zor anlar yaşattı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir