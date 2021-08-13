Aksaray'da aşı olmayıp koronaya yakalanan vatandaştan çağrı

Aşı olmadığını belirten 67 yaşındaki Altın, "Son pişmanlık çare olmuyor" dedi.

Aksaray'da yaşayan Fadime Altın, koronavirüse yakalandı.

Koronavirüs aşısı yaptırmadığını belirten Altın, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor.

AŞI YAPTIRMADI

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi gördükten sonra serviste tedavisi devam eden 67 yaşındaki Altın, yaptığı açıklamada, aşı olmadığını ve bu hastalığa yakalandığını söyledi.

"BENİM GİBİ PİŞMAN OLMAYIN"

Aşı yaptırmadığı için çok pişman olduğunu dile getiren Altın, "Herkesin aşısını yaptırması gerekiyor. Sağlığımıza bir an evvel kavuşmamız için aşı çok önemli. Benim gibi sonradan pişman olmayın. Çünkü, son pişmanlık çare olmuyor." diye konuştu.

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