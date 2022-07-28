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Aksaray'da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti

Aksaray'da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti

Bir grup genç, parkta oturan yaşıtlarını bir taraftan gülerek tekme tokat dövdü, diğer yandan da arkadaşlarına o anların videosunu çektirdi.