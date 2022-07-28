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    Aksaray'da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti

    Bir grup genç, parkta oturan yaşıtlarını bir taraftan gülerek tekme tokat dövdü, diğer yandan da arkadaşlarına o anların videosunu çektirdi.
    • 28.07.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:48
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    Aksaray'da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti

    Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki Selçuklu Parkı’nda gezen genç arkadaş grubu, banklarda oturan yaşıtlarının yanına gitti.

    Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençler, sorgusuz sualsiz bankta oturan ve parkta gezen yaşıtlarını, "Ne yapıyorsun? Kardeş nasılsın?" diyerek darbetmeye başladı.

    Tekme, tokat dövdüler

    İlk yumruk darbelerinden kurtulmaya çalışan banktakiler parkın içine kaçmaya başlarken gençler, yaşıtlarının önünü kesip tekmeler ve tokatlar savurdu.

    O anları gülerek kaydettiler

    Gençler bir yandan yaşıtlarını döverken diğer yandan da başka bir genç, o anları gülerek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

    Aksaray'da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti VİDEO


    Durum 112'ye bildirildi

    Banktakiler, vücutlarının çeşitli yerlerinden yararlanırken kendilerini savunmaya çalışsalar da 4-5 gençten, dayak yemekten kurtulamadı.

    İHA'nın aktardığına göre olayı gören park içerisindeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Aksaray da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti #1

    Aksaray da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti #2

    Aksaray da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti #3

    Aksaray da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti #4

    Aksaray da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti #5


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