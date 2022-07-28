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- Aksaray'da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti
Aksaray'da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti
- 28.07.2022 - 12:43
- Güncelleme : 28.07.2022 - 12:48
Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki Selçuklu Parkı’nda gezen genç arkadaş grubu, banklarda oturan yaşıtlarının yanına gitti.
Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençler, sorgusuz sualsiz bankta oturan ve parkta gezen yaşıtlarını, "Ne yapıyorsun? Kardeş nasılsın?" diyerek darbetmeye başladı.
Tekme, tokat dövdüler
İlk yumruk darbelerinden kurtulmaya çalışan banktakiler parkın içine kaçmaya başlarken gençler, yaşıtlarının önünü kesip tekmeler ve tokatlar savurdu.
O anları gülerek kaydettiler
Gençler bir yandan yaşıtlarını döverken diğer yandan da başka bir genç, o anları gülerek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Aksaray'da gençler, parkta oturan yaşıtlarını dövüp videoya çekti VİDEO
Durum 112'ye bildirildi
Banktakiler, vücutlarının çeşitli yerlerinden yararlanırken kendilerini savunmaya çalışsalar da 4-5 gençten, dayak yemekten kurtulamadı.
İHA'nın aktardığına göre olayı gören park içerisindeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.