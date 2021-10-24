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    Aksaray'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

    Rehabilitasyon merkezi öğrencilerinin içinde bulunduğu servis otomobille çarpıştı. Kazada 7'si öğrenci olmak üzere 10 kişi yaralandı.
    • AA
    • 24.10.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 14:25
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    Aksaray'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

    İstanbul Aksaray'da özel rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan Talip Sever (55) kontrolündeki 68 AAJ 046 plakalı minibüs, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda Muhammed Öztürk (24) idaresindeki 68 EH 858 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    7'Sİ ÖĞRENCİ 10 KİŞİ YARALI

    Kazada sürücülerle minibüsteki Nazile Bayar (18) ile öğrenciler Y.E.Y. (6), M.D.Y. (8), A.U. (13), A.Y.A. (7), Y.K.S. (6), E.E.A. (17) ve M.S.S. (14) yaralandı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Aksaray da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı #1

    Aksaray da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı #2

    Aksaray da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı #3

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