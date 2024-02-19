Aksaray'da telefoncuya giren hırsız bir şey bulamayınca paniğe kapıldı Hırsızlık için girdiği telefon dükkanında kutuları boş görünce kasadaki para ve işletmeye ait laptopu çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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İHA

Aksaray'da hırsızların hedefi telefon dükkanı oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında bir telefon mağazasında meydana geldi.

Kapıyı tornavidayla açtı

Gece yarısı 26 yaşındaki Buğra Çelik'e ait telefon dükkanına gelen kar maskeli hırsız, uzun süre kapıyı açmayı denedi.

Hırsız, uzun uğraşlarının sonucunda kapıyı tornavida ile açarak mağazaya girdi.

Telefon kutularını boş görünce paniğe kapıldı

İlk olarak telefon kutularının olduğu cam rafları kırarak açan hırsız, istediği telefonların kutularını boş görünce kasaya doğru yöneldi.

Kasadaki parayı ve laptopu alarak kayıplara karıştı

Kasadaki parayı aldıktan sonra panikle diğer rafları yoklayan hırsız, işletmeye ait laptopu alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

O anlar kameralara yansıdı

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sabah saatlerinde alışverişe gelen müşteriler, mağazanın kapısını açık görünce işletme sahibini aradı.

Polis ekipleri harekete geçti

Müşterilerinin haber vermesi üzerine dükkana gelen dükkan sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

"İşine yarayan bir şey bulamayınca laptopumuzu çalıyor"

İşletme sahibi Buğra Çelik, "Olay gece saat 01.00 sıralarında kapımızı bir hırsız tornavida ile zorlayarak içeriye giriyor. İçeride hemen telefon kutularına saldırıyor. Orada telefon kutularının boş olduğunu görünce dolabımızı falan kırıyor. Sonrasında arka tarafa geçiyor. Kasa bölümümüzden belli bir miktar para çalıyor. Sonra oradaki laptopları ve tabletleri kontrol ediyor. Müşterilerin cihazlarına bakıyor. İşine yarayan bir şey bulamayınca hemen hızlı bir şekilde panikle, her yeri yüzü sarılı içeri giriyor.

"Alarmımız devre dışı kalmış"

Bir şey bulamayınca çıkarken laptopumuzu çalıp çıkıyor. Sonrasında kayıplara karışıyor. Kamera kayıtlarından polislere verdik. İnşallah en kısa sürede yakalanmasını temenni ediyoruz. Sabah bir akrabamız aradı. Kapı açık dükkanda kimse yok dedi. Biz de şok içerisinde hani hırsız girdi, alarmımız neden devreye girmedi dedik. Alarmımız devre dışı kalmış. Sonrasında dükkana gittik baktık ki kapı açık kalmamış, bu bir hırsızlık olayı dedik. Kameradan baktık gece saat 01.00 sıralarında dediğim gibi içeriye hırsızlık düzenlenmiş." diye anlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)