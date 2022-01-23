Aksaray'da turist otobüsü devrildi: 4 yaralı

Antalya'ya yerli ve yabancı turist taşıyan tur otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, geri kalan yolcular bir tesise taşındı.

Nevşehir’den Antalya’ya yerli ve yabancı turist taşıyan İsmail B. (43) idaresindeki 07 AHS 668 plakalı tur otobüsü, Aksaray'da yoğun kar yağışı ve yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıkarak refüje devrildi.

4 TURİST YARALANDI

31 yolcunun bulunduğu otobüste bulunan Assemgol Sagnayeva (36), Asset Bratayeva (40), Adel Bratayeva (10) ve Büşra Başar Keskin (29) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KALAN YOLCULAR TESİSE GÖNDERİLDİ

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otobüste mahsur kalan diğer yolcular AFAD ve jandarma ekiplerince bir tesise taşındı.