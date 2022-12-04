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    Alanya'da kayıp ihbarı yapılan kadın uçurumda ölü bulundu

    Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolduğu bildirilen kadın, uçurumda ölü bulundu.
    • 04.12.2022 - 15:50
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    Alanya'da kayıp ihbarı yapılan kadın uçurumda ölü bulundu

    Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Alanya Kalesi yakınındaki yaklaşık 50 metrelik uçurumda bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Yamaçtan inen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cesedin kadına ait olduğu tespit edildi

    Polis ekibi ise ölen kişinin, yakınları tarafından bir gün önce kayıp başvurusu yapılan 32 yaşındaki E.E. olduğunu tespit etti.

    Cenazesi morga kaldırıldı

    İncelemenin ardından uçurumdan çıkarılan cenaze, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

    AA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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