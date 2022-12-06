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Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı

Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı

İETT otobüsü, raylardan geçtiği sırada tramvay ile çarpıştı. 33 kişinin yaralandığı kazada şoförün alkol ve uyuşturucu testi temiz çıkarken vatman ise adliyeye götürüldü.