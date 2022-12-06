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    Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı

    İETT otobüsü, raylardan geçtiği sırada tramvay ile çarpıştı. 33 kişinin yaralandığı kazada şoförün alkol ve uyuşturucu testi temiz çıkarken vatman ise adliyeye götürüldü.
    • 06.12.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 11:42
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    Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı

    Dün sabah saatlerinde İstanbul Alibeyköy'de tramvay ve otobüs kazası yaşandı.

    Büyük korkuya neden olan olayda 33 yolcu yaralandı.

    Taksim-Cebeci seferi yapan İETT otobüsü, seyir halinde ilerlediği esnada rayların üstünden geçerken Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvayın çarpmasıyla adeta parçalandı.

    Soruşturma başlatıldı

    Adeta savaş alanına dönen kaza yerinde sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

    Öte yandan kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı VİDEO ARŞİV

    Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı #1

    Tedavisi tamamlanan vatman gözaltına alındı

    İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi.

    Hastanede tedavisi tamamlanan vatman ise Alibeyköy İlçe Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirildi.

    DHA'nın aktarımına göre; vatmanın savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı VİDEO

    Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı #2

    Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı #3

    Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı #4


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