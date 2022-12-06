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- Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı
Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı
- 06.12.2022 - 11:22
- Güncelleme : 06.12.2022 - 11:42
Dün sabah saatlerinde İstanbul Alibeyköy'de tramvay ve otobüs kazası yaşandı.
Büyük korkuya neden olan olayda 33 yolcu yaralandı.
Taksim-Cebeci seferi yapan İETT otobüsü, seyir halinde ilerlediği esnada rayların üstünden geçerken Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvayın çarpmasıyla adeta parçalandı.
Soruşturma başlatıldı
Adeta savaş alanına dönen kaza yerinde sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.
Öte yandan kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı VİDEO ARŞİV
Tedavisi tamamlanan vatman gözaltına alındı
İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi.
Hastanede tedavisi tamamlanan vatman ise Alibeyköy İlçe Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirildi.
DHA'nın aktarımına göre; vatmanın savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı kazada vatman gözaltına alındı VİDEO