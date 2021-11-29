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    Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk kamerada

    Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk kamerada

    Altunizade durağında yaşanan yoğunluk nedeniyle kilitlenen üst geçitte metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşların trafik çilesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:45
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    İstanbul’da etkili olan yağmurlu hava, hayatı olumsuz etkiledi.

    Fırtınanın etkisi ile birçok binanın çatısı uçarken, trafikteki araçlar da güçlükle ilerleyebildi.

    Trafiğin kilitlenmesi yayaları da etkiledi.

    Üsküdar ilçesinde, Altunizade metrobüs durağı yoğunluktan kilitlendi.

    Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü taraflarına gitmek isteyen vatandaşlar, yağmurlu havada zor anlar yaşadı.

    METROBÜSE ULAŞILAMADI

    Üst geçitte yaşanan yığılma nedeni ile vatandaşlar uzun süre metrobüse ulaşamadı.

    Gelen metrobüslerin içinin ise tamamen dolduğu gözüktü.

    Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk kamerada

    KAMERAYA YANSIDI

    Koronavirüs tedbirlerine uyulmanın imkansız olduğu yoğunlukta, İstanbullu vatandaşların trafik çilesi, üst geçitteki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk kamerada #1

    Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk kamerada #2

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