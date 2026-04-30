Amasya'da kamyon tekeri mağazaya girdi

Amasya'da faciadan dönüldü..

Amasya-Samsun kara yolunda seyir halindeki kamyonun tekeri, yerinden fırlayıp yol boyunca yuvarlanarak yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra kilim mağazasının camını kırarak içeri girdi.

İçeride bulunan dolaba çarpan teker, hasara yol açtı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

"CAMA GELDİ, CANA GELMEDİ"

Mağaza sorumlusu Makbule Ayrıç, “Şiddetli bir sesle yerimizden irkildik. Diğer mağazalardaki arkadaşlar da tekeri görünce dışarı çıktı. Talihsiz bir kaza diyelim, davetsiz bir misafirdi bizim için.

Neyse ki cama geldi, cana gelmedi. Ne ekip arkadaşlarımıza ne de müşterilere bir şey olmaması büyük bir mucize.” dedi.

Tekerin yuvarlanarak mağazaya girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.