Ümraniye’de otomobilden 2 kilo altın ve 60 bin euro çalan 4 kişi tutuklandı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir otomobilde bulunan yüksek değerli altın ve dövizin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonuçlandı. Otoparkta gerçekleşen hırsızlık olayında 4 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OTOPARKTAKİ ARAÇTAN HIRSIZLIK

Hırsızlık olayı, 14 Nisan’da Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. M.B.’ye ait otomobilin içinde bulunan 2 kilogram altın ve 60 bin euronun çalındığı belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet kaskı takarak yüzünü gizleyen bir kişinin otoparka girdiği, ardından araca yönelerek kapıyı açıp hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

ZİNCİRLEME KAÇIŞ PLANI

Polis ekiplerinin incelemelerinde, şüphelinin olay sonrası motosikletle bölgeden uzaklaştığı, çalınan para ve altını önce bir araca, ardından başka bir araca aktardığı tespit edildi. Bu yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

YAKALANAN 7 ZANLIDAN 4'Ü TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin izini sürerek Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü serbest bırakılırken, 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve deliller üzerinden yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.