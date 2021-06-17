Ankara Çayı'na giren çocuk boğuldu

Akıntıya kapılan 9 yaşındaki çocuk, sudan çıkarılıp hastaneye götürülse de kurtarılamadı. Polis inceleme başlattı.

Ankara’nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Ankara Çayı'na serinlemek için giren iki kardeşten 9 yaşındaki M.S., bir anda akıntıya kapıldı.

Çocukların seslerini duyan bir kiş,i itfaiye ve ambulanstan yardım istedi.

AKINTIYA KAPILDI, CAN VERDİ

Akıntıya kapılan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen çocuk hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde inceleme başlattı.