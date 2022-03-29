Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli için gözaltı kararı

FETÖ/PDY’nin kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara’daki kurum sınavlarına hazırlıktaki çalışma evlerinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamında; halen kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 şüphelinin Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı gözaltına alınmasına karar verildi.

TOPLANMA ALANI ANKARA

Şüphelilerin üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev üstlendikleri, 2014-2016 yılları arasında örgütçe Ankara’da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan ve her biri kod isim ile anılan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi.

EVLERDE “AÇIK HAT” KULLANDILAR

Gözaltı kararı verilen bu şüphelilerin evlerde (sabit kalmak üzere) tahsis edilmiş “açık hat” diye tabir edilen GSM hatları üzerinden ByLock uygulaması aracılığıyla örgüt içi iletişim kurdukları, evlerde kaldıkları dönemde şahsi telefonlarını kullanmayarak GSM hatları üzerinden hısımları ile görüştükleri tespit edildi.

SINAV SORULARINI DA ALDILAR

Konuşmaların HTS kayıtlarına, ByLock yazışma içeriklerine yansıdığı da öğrenildi.

Şüpheliler arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun meslek personeli alımı sınav sorularını sınav öncesinde “dua alma” adı altında temin ettiği, hatta sınava girenler olduğu da aktarıldı.