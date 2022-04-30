Ankara merkezli 3 ilde dolandırıcılara operasyon

Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapanlara 3 ilde operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülke genelinde birçok kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcı çetesinin bilgisine ulaştı.

6 gözaltı

Ankara merkezli Adana ve Mersin'de 9 şüpheliye sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Yapılan incelemelerde, dijital materyallerde çok sayıda mağdurun sosyal medya hesap bilgilerinin olduğu görüldü. Şüphelilerden birinin gözaltına alınmadan 1,5 saat önce mağduru dolandırdığı da belirlendi.

20 milyon TL dolandırdılar

DHA'nın haberine göre,şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, ülke genelinde dolandırdıkları kişilerden 20 milyon TL para topladıkları saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı.







