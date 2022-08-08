Petrol
93.95
-1.02%
Euro
18.3
0.32%
Dolar
17.9638
0.29%
Altın
1.026
0.38%
Borsa
279
0.00%
Bitcoin
432.152
4.48%
BTXN Coin
7.77
-3.23%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Ankara’da 111,5 yıl hapis istemiyle yargılanan istismarcı için yeni dava

    15 yaşındaki kız çocuğuna defalarca kez istismarda bulunup, görüntülerini sosyal medyada yayımlayan istismarcı sanık için avukata tehdit ve hakaret suçlamasıyla yeni dava açıldı.
    • 08.08.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da 111,5 yıl hapis istemiyle yargılanan istismarcı için yeni dava

    Ankara'da avukat İrem Esra Kömürcü Altun, Haymana ilçesinde müvekkili S.K.'ye (15) birçok kez cinsel istismarda bulunup, çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara (19) hakkında her suç için ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

    Ardından Emre Kara, şikayetleri geri alması için S.K. ve ailesini tehdit etti.

    Tehditler üzerine avukat Altun, Kara hakkında tekrardan 10'a yakın suç duyurusunda bulundu.

    Cinsel şiddetle tehdit etti

    Suç duyuruları üzerini gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kara, bu sefer avukat Altun'u arayarak ve mesajlar atarak, şikayetleri geri çekmesi ve dosyadan ayrılması için cinsel şiddetle tehdit etti.

    Kara, iddianame hazırlanana kadar süren 1 yıllık süreçte de tehditlerine devam etti.

    Tehditler üzerine tekrardan suç duyurusunda bulunan Altun, şüphelinin tutuklanmasını istedi.

    Ankara’da 111,5 yıl hapis istemiyle yargılanan istismarcı için yeni dava #1

    111,5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklandı

    Tutuklanma talebi reddedilen Altun, 9 Mayıs'ta Kara hakkında uzaklaştırma ve adres gizliliği kararı aldırdı.

    Emre Kara daha sonra, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmasının ardından 6 Temmuz'da tutuklandı.

    Avukat 4 yıl ceza daha istedi

    Avukat Altun'un şikayetleriyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Kara hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan da 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

    İddianamede, S.K.'ye cinsel istismar suçundan yargılaması devam eden Emre Kara'nın mağdur vekili olan Altun'u arayıp hakaret ettiği, daha sonra ise hakaret ve tehdit içeren mesajları gönderdiği belirtildi.

    Ankara’da 111,5 yıl hapis istemiyle yargılanan istismarcı için yeni dava #2

    Hakim karşısına çıkacak

    Kara'nın, çok sayıda tehdit ve hakaretinin tespit edildiği ve bu nedenle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması talep edildi.

    DHA’nın haberine göre Kara, Ankara 53'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


    İlginizi Çekebilir

    Riyad, SİHA için Türkiye ile görüşüyor
    Dünya

    Riyad, SİHA için Türkiye ile görüşüyor

    Mardin'de Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı
    Gündem

    Mardin'de Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir