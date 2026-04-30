Ankara’da ahırdan kaçan büyükbaşlar, oto tamirciye girdi

Ankara’da sanayi bölgesinde yaşanan sıra dışı olay, hem çalışanları hem de çevredekileri şaşkına çevirdi. Elmadağ ilçesinde ahırdan kaçan iki büyükbaş hayvan, bir oto tamirhanesine girerek kısa süreli paniğe yol açtı.

AHIRDAN KAÇIP SANAYİYE GİRDİLER

Olay, 27 Nisan akşam saatlerinde sanayi bölgesine yakın bir noktada bulunan ahırdan kaçan iki büyükbaş hayvanın kontrolsüz şekilde bölgeye yayılmasıyla başladı. Hayvanlar kısa süre içinde oto tamirhane alanına ulaştı.

TAMİRHANEDE PANİK ANLARI

Hayvanların dükkâna girmesiyle birlikte iş yerinde çalışanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Panikleyen çalışanlar, büyükbaşları dışarı çıkarmak için müdahalede bulundu.

Tamirhane çalışanları, iş yerinde dolaşan hayvanları kovalamaya çalıştı. Kısa süren müdahalenin ardından büyükbaşlar kontrollü şekilde dışarı çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hayvanların dükkâna girişi ve çalışanların yaşadığı panik anları net şekilde görüldü.

Olay, sanayi esnafı arasında şaşkınlıkla karşılanırken, benzer durumların tekrar yaşanmaması için ahır ve hayvan güvenliğine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.