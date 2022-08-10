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    Ankara'da alacak verecek davası: Yeğenini vurdu

    Keçiören ilçesinde para meselesi sonucunda tartışan amca ve yeğeni kavgaya tutuştu. Belinden silahını çıkaran amca, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu.
    • 10.08.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:26
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    Ankara'da alacak verecek davası: Yeğenini vurdu

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde amca ile yeğeni arasında dehşet yaşandı.

    Yükseltepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, amca ile yeğeninin arasında alacak verecek meselesi kaosu başlattı.

    Bir süre tartışan ikili arasında kavga ise kaçınılmaz oldu.

    Yeğenini vurdu

    Giderek büyüyen olayda Serdar İ., yanındaki tabancayla yeğenine ateş etmeye başladı.

    Saldırıdan kaçarak kurtulmaya çalışan Ali Osman İ., yaralanarak yere yığıldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ankara'da alacak verecek davası: Yeğenini vurdu VİDEO

    Ankara da alacak verecek davası: Yeğenini vurdu #1

    Saldırgan amca yakalandı

    Bacağından yaralanan Ali Osman İ., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

    Amca Serdar İ.’nin ise mahalleli tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildiği ve gözaltına alındığı belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan yeğenin amcasından kaçtığı anlar ise bir marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    "Kendisini ağaçların arasına attı"

    Olaya tanık olan Ahmet Sekmen, defalarca silah sesi duyduğunu belirterek, “Şurada bir kovalamaca olduğunu gördüm. 5-6 el sıkıldı silah. Daha sonra vatandaş kendisini ağaçların arasına attı. Öbürünü de yakaladık biz, teskin etmeye çalıştık. En son yaralı çocuk şurada yıkıldı. Ambulans geldi götürdü sonra. Sadece birinde silah vardı. İlk ateş ettiklerinde çocuklar şakalaşıyor sandım.

    Ankara da alacak verecek davası: Yeğenini vurdu #2

    "Ateş eden arkadaşımızdı, yakaladık"

    Bağırma olunca koştum peşlerine. Ateş eden bizim arkadaşımızdı, yakaladık. Yaralanan hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulmuş. Bunlar amca-yeğen diye biliyorum. Ama konu nedir tam olarak bilmiyorum. Sonra polisler geldi arama yaptılar ve birkaç mermi çekirdeği buldular. Bayağı bir insan toplandı.” dedi.

    Ankara da alacak verecek davası: Yeğenini vurdu #3

    Ankara da alacak verecek davası: Yeğenini vurdu #4

    Ankara da alacak verecek davası: Yeğenini vurdu #5

    Ankara da alacak verecek davası: Yeğenini vurdu #6


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