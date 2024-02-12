DHA
Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde B.A. (45), psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.A. ile bilinmeyen nedenle belediye otobüsünde tartışmaya başladı.
Otobüsten inen ikili arasında daha sonra arbede çıktı.
K.A., yanında bulundurduğu bıçakla B.A.'ya saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.
B.A. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşananlar kamerada
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Polis ekipleri kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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