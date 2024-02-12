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Ankara'da bir kişi otobüsten indikten sonra tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı

Ankara'da bir kişi otobüsten indikten sonra tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı Ankara'da bir kişi belediye otobüsünde tartıştığı şahıs tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.