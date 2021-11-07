Ankara'da borç cinayeti: 2 ölü 1 yaralı

Borç anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan Sinan Bayat'ın polis tarafından yakalandığı kombici dükkanında 1 kişinin daha cesedi bulundu.

Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde kombici dükkanı işleten Sinan Bayat(70), bir süre önce dolandırıldığı Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Sinan Bayat, üzerindeki tabancayla Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Acar, vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybederken, Çakmak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

DÜKKANINDA BİR CESET DAHA BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Sinan Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu tespit ederek, adrese operasyon gerçekleştirdi. Kombici dükkanında şüpheli Sinan Bayat'ın yanı sıra bir erkek cesedi daha bulundu.

DOLANDIRILMASIYLA DALGA GEÇİNDE ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan Sinan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini, bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.